Мілан довідався «багато цікавого про українське мистецтво»

19 жовтня в Мілані відкрилася виставка світангів («лайтангів») «Кодекс Світла» відомої української художниці Галини Москвітіної спільно з класичним ювелірним Домом «Лобортас». Виставка проходить в рамках світового турне робіт художниці, організованого приватним фондом «Arcane Art».

На виставці представлено 17 робіт художниці. Серед них - картини з нових циклів Sundogs, Sparkless series, Affirmations та інші. Також, одна з експонованих картин - «Промінь Творіння» бере участь у торгах Аукціонного Дому MacDougall, які пройдуть в Лондоні 1 грудня 2011 року.

Крім того, Ювелірний Дім «Лобортас» ініціював новий формат подання сучасного мистецтва, у вигляді об`єднання художників, ювелірів, скульпторів, класичної музики, театру, кіно і багатьох інших видів мистецтва.

Так, на виставці представлено світовий рекорд, занесений в книгу рекордів Гіннеса - кільце з 2525 діамантів від Класичного ювелірного Дому «Лобортас» і відомої світової корпорації Shrenuj & CoLtd. Під час відкриття виставки Генеральний Консул України в Мілані (Італія) Андрій Картиш високо оцінив роботи представлені на виставці. Він відзначив велике значення виставки в культурному житті міста.

Сальваторе Д`Ареццо, Секретар Мера міста Мілана, також підкреслив важливість події: «Ми раді приймати виставку в Мілані. Вона є дуже цікавою і значущою не тільки для нашого міста, а й усієї Європи. Ми побачили багато цікавих робіт Галини Москвітіної та Ігоря Лобортаса. І сьогодні ми дізналися багато цікавого про українське мистецтво».

Діана Попова, представник приватного фонду «Arcane Art», заявила: «Мілан - ділова, модна і культурна столиця Італії, один з найважливіших арт-центрів Європи. Саме тому міланська виставка є для нас особливою частиною світового турне світангів Галини Москвітіної. Роботи художниці вже отримали світове визнання, і ми впевнені, що нова колекція робіт «Кодекс Світла» буде до душі італійським шанувальникам сучасного мистецтва».

Виставка в Мілані пройде до 1 листопада 2011 року в місцевому виставковому центрі «Expo & Congress Center», за адресою: Montenapoleone 6а.

Нагадаємо, світове турне серії світангів («лайтангів») Галини Москвітіної «Кодекс Світла» стартувало в Тель-Авіві у вересні 2011. Вже 7 листопада його побачать жителі Лондона, 7 грудня - Києва і навесні 2012 року - Нью-Йорка.