Перед Полтавською ОДА розбили наметове містечко

Жителі Полтавської області розбили перед обласною державною адміністрацією наметове містечко й вимагають повернути в комунальну власність низку об'єктів, переданих приватному підприємству.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію протесту вийшли представники громадської організації "Демократичний альянс" із різних міст і декілька десятків жителів села Соколова Балка Новосанжарського району.

Учасники акції протесту встановили вісім наметів і збираються жити під стінами ОДА щонайменше до понеділка.

«Ми хочемо повернути в комунальну власність села соціальні об'єкти, які зараз перебувають на балансі приватної фірми. Зокрема, дитячий садок, клуб, дороги, водонапірні башти, житловий 16-квартирний будинок. Уже звернулися до районних судів, писали скарги до Президента, рік займаємося, але справа не зрушилася з місця», - заявив голова сільради Соколової Балки Анатолій КРАВЕЦЬ.