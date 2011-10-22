Тігіпко кличе однопартійців до влади, «бо часу у нас немає»

Лідер партії «Сильна Україна», віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО закликає делегатів другого з’їзду партії ухвалити рішення про можливе об’єднання з Партією регіонів після додаткових консультацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні на партійному з’їзді.

С.ТІГІПКО наголосив, що «час малих партій минає». За його словами, деякі з них і надалі будуть існувати, але вони не матимуть перспективи.

Звертаючись до делегатів з’їзду, С.ТІГІПКО зауважив, що у партії є дві дороги. Перша з них – це йти в опозицію. Натомість другий варіант – «не зважаючи ні на що, йти і спробувати змінити країну». «Я закликаю вас до влади, бо часу у нас немає», - звернувся С.ТІГІПКО до делегатів з’їзду. За його словами, «об’єднуючись з Партією регіонів, ми додамо владі реформаторського духу».

Водночас, зауважив лідер партії «Сильна Україна», «сьогодні ми не повинні закінчувати роботу з’їзду». Він закликав делегатів ще ретельніше обговорити ідею об’єднання з Партією регіонів, також провести консультації з цією політичною силою і після цього зібратися ще раз і ухвалити остаточне рішення.