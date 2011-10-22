США можуть запровадити два види санкцій щодо українських чиновників?

США можуть запровадити щодо українських чиновників два види санкцій.

Про це народний депутат від НУ-НС Володимир АР`ЄВ пише у своїй статті для ZN.UA.

За його словами, про характер потенційних санкцій Вашингтона щодо представників української влади ведуться цілком серйозні бесіди.

Одні санкції передбачають відмову від надання фінансової допомоги державним структурам, зазначив В.АР’ЄВ, додавши, що громадські організації скоріше можуть розраховувати на підтримку своїх програм.

«Тобто, йдеться про переорієнтацію, що вкотре показує розуміння різниці між українським суспільством і владою», - сказав політик.

Інший вид обговорюваних санкцій - болючий для певних осіб, причому список цих осіб (з обґрунтуванням їх включення в нього) опозиція передала американській стороні вже цього тижня, підкреслив В.АР’ЄВ. У цьому списку, за даними депутата, представники вищого керівництва - як країни, так і Генпрокуратури, міністри, слідчі справ проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, екс-мінітсра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших, прокурори, судді, чиновники, які складали «фальшиві документи й «експертні» висновки», а також «безмірно жорстокі співробітники пенітенціарної системи». Усього - близько 70 прізвищ, поінформував В.АР’ЄВ.

«Природно, ще зарано говорити про те, що в «чорний список» потраплять усі. Але в багатьох шанси є, і чималі», - зазначив депутат. При цьому він не виключив, що «цей список може перейняти Європа, тому для тих фігурантів, які «в Америку не збираються», болючим ударом може стати заборона на морські ванни Лазурового берега, паризькі ресторани й лондонські бутики. Але й це теж не все. Зовсім обрані можуть стати об’єктом спеціальних розслідувань».

Також В.АР`ЄВ зазначає, що дуже неприємним для Президента Віктора ЯНУКОВИЧА може бути і підвищена увага Вашингтона до парламентських виборів в Україні, явно помітна за рік до них. «Увага не тільки до майбутнього закону про ці вибори, в чесності якого американці дуже сумніваються. Сумніви є і стосовно того, що самі вибори будуть проведені чесно. Саме восени 2012-го увага до українських подій буде максимальною, про що йшлося прямим текстом», - пише депутат.