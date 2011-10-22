Кличко каже, що з Банковою не домовлявся і в мери Києва піде

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО балотуватиметься на посаду столичного мера, а його політична сила братиме участь у парламентських виборах 2012 року.

Про це лідер «Українського Демократичного Альянсу за Реформи» В.КЛИЧКО заявив в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

«Я вже давно окреслив свої пріоритети. Буду балотуватися в мери Києва, а партія «УДАР» піде на вибори до Верховної Ради», - сказав В.КЛИЧКО.

При цьому політик спростував чутки про те, що він нібито зніме свою кандидату на виборах у столиці через домовленості з владою.

«Ніяких діалогів з Банковою я не веду і ніяких угод не укладав. Сьогодні веду активний діалог з простими українцями, з киянами. Їх довіра – ось мої пріоритети. Мені нема про що домовлятися з Банковою і нема чого просити у влади», - зазначив В.КЛИЧКО, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

Також він додав, що питання його можливої участі у президентських виборах сьогодні не на часі: «Дійсно, тиждень тому я дізнався, що балотуюся в Президенти. Було цікаво спостерігати, як дуже багато професійних журналістів і ЗМІ підхопили цю качку. Однак на сьогодні питання президентських виборів, які пройдуть тільки в 2015 (!) році, думаю, не актуальне. Всьому свій час».

В.КЛИЧКО також поінформував, що партія «УДАР» ініціюватиме зміни до Закону Про столицю, аби повернути Києву реальне самоврядування.

Це питання – украй важливе для столиці, підкреслив він. Адже, за словами політика, Київ – чи не єдине місто в Європі, де немає місцевого самоврядування. Тому всенародно обраний мер має отримати серйозні повноваження, аби мати можливість провести реформи. «Тож ситуація, коли багатомільйонне місто залежить від призначеного намісника – неприпустима», - підкреслив він.

«Про що ми говоримо, якщо у нас знищена одна з ключових європейських цінностей - самоврядування?! Про які принципи ми взагалі згадуємо, якщо вибори в Києві не проводяться тільки тому, що мером повинен стати представник Партії регіонів? І ніхто інший. І поки ПР не підтягне рейтинг свого кандидата, виборів не буде. Ви бачите тут щось від демократії? Я – ні», - зазначив В.КЛИЧКО.