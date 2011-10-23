Нардеп прогнозує новий Майдан

Від долі Юлії Тимошенко залежить і саміт Україна – ЄС, і доля майбутніх виборів, а, можливо, і новий Майдан, заявив у суботу в ефірі Радіо Свобода народний депутат, заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків.

«Якщо не розв’язується питання з Тимошенко, при тому, що я не належу до фан-клубу Юлії Володимирівни, вирішальною мірою залежить, чи будуть у цій країні вибори, чи буде призначення. А, можливо, буде щось те, що дехто називає Майданом, а дехто називає іншими словами», – сказав Стецьків.

«Може виникнути ситуація 2004 року, коли суспільство відреагує на брутальне намагання влади не допустити опозицію до парламентської трибуни», – додав він.

За його словами, якщо колишня Прем’єр-міністр вийде на волю, то саміт Україна – ЄС відбудеться, «а якщо не вийде, то сумніваюся». Європа не піде на поступки, заявив Стецьків. «Європі 28-й, 29-й чи 35-й член не критичний», на відміну від України, для якої відносини з ЄС визначально важливі, наголосив він. «Європа з цього принципу не зійде. Політична і кримінальна відповідальність є різні речі», – вважає народний депутат.

Він також вважає, що в Президента Віктора Януковича зараз «дуже складна ситуація». «Янукович, напевно, так, як він малював собі зовнішню політику, хотів отримати три в одному: він хотів, щоб Тимошенко сиділа в тюрмі, щоб Захід йому дав угоду про асоціацію, а Росія дала дешевий газ. А три в одному не виходить. І ключ у питанні – буде сидіти Тимошенко чи не буде», – наголосив Стецьків.

Крім того, він скептично оцінив перспективи законопроекту народного депутата Юрія Ключковського про вибори до парламенту за відкритими регіональними списками, співавтором якого є він сам. На його думку, владні нині в Україні сили не зацікавлені в ньому.

«Я свідомий того, що ми цей закон вносимо тільки для прийдешніх поколінь. На сьогодні у нас є 170 голосів максимум за цей закон. Тому або Венеціанська комісія, або тиск Заходу, тоді буде якась компромісна версія змішаного закону. Ну, на жаль! На жаль! Тому що на сьогодні шанси чи ухвалити відкриті списки в пропорційній системі, чи залишити чинний закон, я думаю, мінімальні. Я думаю, що основне питання – це домогтися можливості незняття кандидатів у мажоритарній частині списку. А вони на більше не підуть», – заявив Тарас Стецьків.