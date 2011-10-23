Львівська облрада: Україна стане Білоруссю №2

Депутати Львівської обласної ради ухвалили звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою декриміналізувати 365 статтю Кримінального кодексу України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

„Якщо 365 стаття залишиться в Кримінальному кодексі, якщо опозиційні політики сидітимуть у в`язницях, то Україна, що географічно перебуває в центрі Європи, опиниться на задвірках європейської цивілізації”, - йдеться у зверненні.

На переконання Львівської облради, „Президент ЯНУКОВИЧ, у чиїх руках зосереджена вся повнота влади, має змусити підконтрольну йому більшість у Верховній Раді проголосувати за декриміналізацію 365 статті Кримінального кодексу України й того ж дня підписати відповідний закон, аби він негайно набрав чинності». «Сильні політики борються з опонентами відкрито, а не кидають їх до в`язниць, не знищують їхні підприємства, не змушують шукати політичного притулку за кордоном”, - зазначається у зверненні.

Львівські депутати також висловили переконання, що якщо 365 стаття залишиться в Кримінальному кодексі, то «Україна стане Білоруссю №2», і у підсумку найбільше постраждають українські громадяни, які прагнуть жити в демократичній і заможній країні.

„Аби цього не сталося, ми вимагаємо від Президента ЯНУКОВИЧА декриміналізувати 365 статтю Кримінального кодексу, випустити на волю усіх політичних в`язнів, припинити експерименти над Україною», - наголошується у зверненні.

Водночас депутати Львівської облради застерігають, що, «спекулюючи можливим звільненням ТИМОШЕНКО, у парламенті протягують закон, який звільнить від кримінальної відповідальності контрабандистів, фінансових махінаторів та тих, що провадять незаконну господарську діяльність. Після ухвалення цього закону вони зможуть чинити злочини, красти, грабувати державу, але їх не можна буде притягнути до кримінальної відповідальності”.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень (стаття 365 ККУ) під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.