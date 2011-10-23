Країни єврозони шукають вихід з боргової кризи

12:41, 23 жовтня 2011
Політика
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У Брюсселі відкрився

У Брюсселі відкрився саміт країн єврозони. Глави країн і урядів країн, що входять в єврозону, розпочали черговий раунд переговорів у пошуках виходу з системної боргової кризи.

Основне завдання, яке поставлено перед європейськими лідерами, - врятування єдиної європейської валюти і запобігання подальшому розповсюдженню кризи, повідомляє Бі-бі-сі.

Проте між країнами існують значні розбіжності з двох основних питань саміту: на скільки необхідно збільшити розмір європейського фонду фінансової допомоги і яка частина грецьких боргів має бути списана .

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ визнала, що переговори обіцяють бути дуже складними, проте запевнила, що європейські лідери зроблять все можливе для врятування євро.

 

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