Губернатор став блогером

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН відкрив власний блог на сайті місцевої газети «Украина-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму першому записі від 21 жовтня губернатор пояснив, чому віддав перевагу місцевому інформаційному ресурсу перед Twitter: «Підтримка місцевого повинна виражатися у всьому. Своїм принципам не зраджую!».

С. ЛАРІН повідомив, що готовий вести діалог на будь-які цікаві та актуальні теми й попросив не перетворювати блог в «гарячу лінію» Як відомо, телефонна лінія губернатора з питань неправомірних дій або бездіяльності влади діє більше року.

Голова облдержадміністрації також висловив готовність до змістовної та конструктивної критики.

«Відверто кажучи, ведення блога для мене - заняття нове. До кінця я так і не розібрався в ньому, тому дуже сподіваюся на вашу допомогу і підтримку… Якщо подивитися на досвід ведення блогів чиновників різних рангів, одразу видно, що більшість із них малоцікаві або взагалі провальні. Тому, починаючи свій блог, звертаюся до вас і прошу підказати, що було б вам цікаво, які «фішки» варто запровадити, щоб зробити його максимально ефективним», - повідомив у першому записі С. ЛАРІН.