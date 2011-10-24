Турчинов каже, що нова справа Тимошенко - замовлення Януковича

Кримінальну справу проти лідера партії «Батьківщина», колишнього керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України» Юлії ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання коштів та несплату податків ЄЕСУ поновлено на замовлення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми не здивовані цим, оскільки це є замовленням Президента України», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ ще минулого тижня в інтерв’ю іноземним засобам масової інформації дав зрозуміти, що справи проти Ю.ТИМОШЕНКО будуть порушуватися і надалі.

«Сьогодні Генеральна прокуратура України відрапортувала, що замовлення Віктора ЯНУКОВИЧА виконано», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, влада під прикриттям заспокійливих заяв для Заходу продовжує розкручувати маховик репресій.

«Логіки юридичної в цих справах немає, тому їх можна пояснити тільки страхом, бажанням помсти та слабкістю цього режиму, бо інших пояснень щодо справ ЄЕСУ не існує», - сказав перший заступник голови партії «Батьківщина».

За словами О.ТУРЧИНОВА, його дивує заява представника Генеральної прокуратури про намір подати касацію на незаконне закриття справи, що стосувалась порушень у роботі ЄЕСУ. О.ТУРЧИНОВ зауважив, що цю справу закривали дві палати Верховного Суду України у повному складі.

«То до кого Ви, пане ПШОНКА, збираєтесь звернутися з касацією?», - запитав перший заступник лідера партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 20 жовтня скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання понад 25 млн. грн. бюджетних коштів та ухилення від сплати понад 20 млн. грн. податків шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування доходів від діяльності її офшорної компанії.

Одночасно Генпрокуратура оскаржує в касаційному порядку «незаконні рішення суду про закриття інших епізодів злочинної діяльності у вказаній кримінальній справі».

У ГПУ вважають, що постанова колишнього генпрокурора Святослава ПІСКУНА про закриття цієї справи, а також рішення суду, винесені «без повного всебічного розслідування, тобто поспішно і невмотивовано».

Довідка УНІАН. У січні 2001 році Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальні справи за звинуваченням у дачі хабара екс-прем`єру Павлу ЛАЗАРЕНКУ, контрабанді російського газу, фальсифікації та ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі в роки її керівництва корпорацією ЄЕСУ.

13 лютого 2001 року Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована за санкцією Генеральної прокуратури за звинуваченням в розкраданні (при перебуванні главою ЄЕСУ) бюджетних коштів, призначених для оплати російського газу. У березні 2001 р. Печерський районний суд Києва визнав безпідставність висунутих звинувачень і скасував санкцію на арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

9 квітня 2003 р. Апеляційний суд Києва ухвалив рішення, яким визнано незаконним і скасовано рішення про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, а провадження закрито.

18 листопада 2005 року Верховний суд України своїм рішенням остаточно скасував усі кримінальні справи, порушені проти Ю.ТИМОШЕНКО та членів її родини.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році.

13 жовтня стало відомо, що СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО ще одну кримінальну справу - за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.