Черновецький подає до суду на Кличка за «паскудні образи»

Київський міський голова Леонід Черновецький вимагає від лідера партії УДАР Віталія Кличка негайно з`явитися в прокуратуру з конкретними доказами злочинної діяльності столичного мера або понести кримінальну відповідальність за необґрунтовані обвинувачення. У свою чергу, Черновецький заявляє про подачу в суд позову про захист честі і гідності. Про це говориться в заяві мера, текст якого є в розпорядженні ЛІГАБізнесІнформ.

Мер Києва зазначає, що підготувати цю заяву його примусили "безперервні паскудні образи… з боку окремих політиків-невдах", а також "претендентів на пост мера Києва на найближчих виборах".

"Всі заяви про нібито мою причетність до будь-яких зловживань на посту мера не мають під собою жодних підстав і робляться аморальними політиками виключно для того, щоб привернути до себе увагу виборців і таким нечесним способом завоювати їх довіру. Цей наклеп, на превеликий жаль, звучатиме все частіше в міру наближення виборів до Київради", - сказав він.

Зі слів Черновецького, ні у Києві, ні в Україні, ні за її межами немає жодних свідчень його протиправної діяльності, оскільки "все, що я робив на посту мера Києва, я завжди узгоджував зі своєю совістю, з думкою киян".

"Знаючи мої принципи, ніхто ні з представників бізнесу, ні з бізнес-еліти навіть не посмів робити мені жодних злочинних пропозицій, оскільки їм було відомо, що я завжди противився корупції, а будучи людиною дуже багатою, не мав потребу в грошових подачках", - стверджує він.

Черновецький визнав, що напевно зробив і багато помилок. "Але я всього лише людина, і помилок не робить лише той, хто нічого не робить", - пояснює мер.

При цьому міський голова Києва стверджує, що намагався залучити опонентів до управління містом: зокрема, в присутності свідків пропонував Кличку готувати спільні рішення, екс-мера Олександра Омельченка в перший день після свого обрання кликав на посаду першого заступника. Однак, стверджує він, обидва політики проігнорували його пропозицію, а Кличко був у нього на прийомі як депутат тільки один раз, "з приватним питанням відведення земельної ділянки на пільгових умовах для боксерського клубу".

"І той, і іншій відмовилися від співпраці зі мною в інтересах киян тільки з однієї причини, в чому я пересвідчився пізніше. Ні Кличка, ні Омельченка не цікавили творення. Їм потрібна була тільки влада і реванш на виборах", - вважає мер.

Тепер Черновецький вимагає від Кличка, щоб депутат Київради негайно з`явився в прокуратуру і "заявив про відомі йому фактах моєї нібито злочинної діяльності, про яку він підло, оскільки розраховує на безкарність, заявляє в засобах масової інформації, або сам поніс кримінальне покарання за умисне обвинувачення мене в злочинах, які я не здійснював".

"І подаю позов в суд про захист моїх честі і гідності, хоч і не вірю в результативність судового розгляду, оскільки вже маю на руках цілий ряд рішень такого роду на мою користь і жодного публічного вибачення, незважаючи на рішення судів", - зазначив мер.

Насамкінець Черновецький зробив зауваження жовтій пресі, яка про нього майже щодня "публікує небилиці". "Стало модним представляти мене божевільним, зображати мене таким на фото за допомогою комп`ютерної графіки. Все це огидно", - зауважив він.

Нагадаємо, днями Кличко заявив, що збирається брати участь у виборах мера Києва, а також про те, що влада сьогодні тільки декларує боротьбу з корупцією. "У в`язниці-то сидить Луценко, якого звинувачують в розтраті 40 тис.грн. на зарплату водію, а мер Черновецький, який украв 70 млрд. (і влада про це заявила публічно), подорожує за кордоном, просто не ходить на роботу", - зазначив лідер партії УДАР.