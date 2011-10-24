Зурабов: Росія й Україна домовилися про використання маяків

Росія й Україна погодили питання використання українських маяків Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомив посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине», опублікованому сьогодні.

За інформацією посла, найближчим часом очікується підписання угод з використання військовими ЧФ РФ українських маяків і об`єктів гідрографії, розташованих у Криму.

«Зараз підхід у використанні навігаційної інфраструктури вже погоджено. Рішення знайдено і відпрацьовуються деталі. Використання маяків, інфраструктури, об`єктів гідрографії, звичайно, є проблемою в роботі флотів, але найближчим часом ми зможемо ознайомити громадськість з нашими рішеннями», - сказав М.ЗУРАБОВ.

Водночас, за його даними, не вирішено питання про використання "НИТКИ", українського навчального комплексу, призначеного для відпрацювання зльоту і посадки винищувачів на палубу авіаносця. За словами М.ЗУРАБОВА, низка українських відомств відмовляються передавати "НИТКУ" росіянам для тренувань.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Господарський суд Криму виніс постанову, що маяки Чорноморського флоту РФ найближчим часом мають бути вилучені українськими судовими виконавцями.

В МЗС України заявили, що вважають, що питання про використання об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) безпеки мореплавства в Чорному і Азовському морях має вирішуватися шляхом переговорів.

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН відзначив, що російська сторона відмовляється від виконання рішень українського суду, посилаючись на їх невідповідність регламенту рішення спірних питань, передбаченому базовими угодами щодо Чорноморського флоту РФ.

О.ВОЛОШИН запевнив, що в ході переговорів українська сторона докладе зусиль, аби вирішити це питання без зайвого політизування, але з повним дотриманням національних інтересів України.