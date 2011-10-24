В Євпаторії «замінували» міськраду: чиновників евакуювали

Співробітники кримської міліції шукають чоловіка, який сьогодні вранці зробив неправдиве повідомлення про мінування будівлі міської ради Євпаторії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

Чоловік, який зателефонував до міліції, представився помічником мера міста Андрія ДАНИЛЕНКА.

Після надходження повідомлення про закладений у будівлі вибуховий пристрій до міськради виїхали співробітники МВС і МНС, керівництво прокуратури і міліції Євпаторії, бригада «швидкої допомоги».

Працівників міськради евакуювали.

Підозрілих предметів у приміщенні не знайшли.

«З`ясувалося, що громадянин, який телефонував до міліції, в Євпаторійській міській раді ніколи не працював. За відомостями Республіканського адресного бюро, такої людини немає. За адресою, яку вказав "неіснуючий" громадянин, проживають інші люди», - повідомили в міліції.

МВС вирішує питання про порушення кримінальної справи.

За свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян стаття 259 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту до шести місяців або до трьох років обмеження волі.