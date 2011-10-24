Турчинов похвалився, що їхня людина перемогла на виборах до райради

Кандидат від партії «Батьківщина» учора переміг на виборах до Броварської районної ради в одному з мажоритарних округів Київської області.

Про це, відповідаючи на запитання журналістів, поінформував на брифінгу перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ, повідомляє сайт партії.

«У цю неділю на виборах до Броварської райради наш кандидат отримав перемогу. Незважаючи на тиск, фальшування та інші намагання влади провести свого кандидата, ми отримали цифру 34%, а Партія регіонів - 10%. Це свідчить про реальний розподіл сил», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, ці показники свідчать про реальні вподобання громадян.

«Незважаючи на всі замовні рейтинги, які фальшує влада, «Батьківщина» залишається тією політичною силою, якій довіряють», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.