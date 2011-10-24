Піскун сам радив Пшонці скасувати свою постанову щодо справи Тимошенко

Колишній генеральний прокурор України, народний депутат від Партії регіонів Святослав ПІСКУН заявляє, що сам радив чинному генпрокурору Віктору ПШОНЦІ скасувати постанову про закриття кримінальної справи проти керівників корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) і зокрема її президента Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів коментарі С.ПІСКУНА.

«Не потрібно робити висновку, що прокуратура робить щось надзвичайне – це найголовніше. Відміна постанов про закриття справи – це звичайна наглядова робота прокурора. Генеральний прокурор України має право скасовувати будь-яку постанову з будь-якої закритої кримінальної справи», – зазначив С.ПІСКУН.

При цьому він наголосив, що дана кримінальна справа була закрита не за відсутністю складу злочину, а за недоведенням провини, що було неможливим на той час.

«Тому якщо генеральний прокурор вважає, що необхідно провести розслідування, він має право скасувати постанову і провести його. Крапка. Це абсолютно законна дія», – переконаний С.ПІСКУН.

«До речі, - зауважив він, - ми кілька місяців тому мали розмову з Віктором ПШОНКОЮ з цього приводу, і я сам йому порадив, щоб він скасував цю постанову і перевірив деякі питання щодо ЄЕСУ, тому що там є питання, які досі невирішені. А на той час їх вирішити було неможливо, тому що тоді суди прийняли рішення про закриття цієї справи з дуже багатьох епізодів, і розслідування її тоді вже не мало ніякого сенсу».

Отже, за словами народного депутата, скасування постанови про закриття кримінальної справи – це звичайний робочий процесуальний момент, в якому немає жодних політичних мотивів.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 20 жовтня скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання понад 25 млн. грн. бюджетних коштів та ухилення від сплати понад 20 млн. грн. податків шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування доходів від діяльності її офшорної компанії.

Одночасно Генпрокуратура оскаржує в касаційному порядку «незаконні рішення суду про закриття інших епізодів злочинної діяльності у вказаній кримінальній справі».

У ГПУ вважають, що постанова колишнього генпрокурора Святослава ПІСКУНА про закриття цієї справи, а також рішення суду, винесені «без повного всебічного розслідування, тобто поспішно і невмотивовано».

Довідка УНІАН. У січні 2001 році Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальні справи за звинуваченням у дачі хабара екс-прем`єру Павлу ЛАЗАРЕНКУ, контрабанді російського газу, фальсифікації та ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі в роки її керівництва корпорацією ЄЕСУ.

13 лютого 2001 року Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована за санкцією Генеральної прокуратури за звинуваченням в розкраданні (при перебуванні главою ЄЕСУ) бюджетних коштів, призначених для оплати російського газу. У березні 2001 р. Печерський районний суд Києва визнав безпідставність висунутих звинувачень і скасував санкцію на арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

9 квітня 2003 р. Апеляційний суд Києва ухвалив рішення, яким визнано незаконним і скасовано рішення про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, а провадження закрито.

18 листопада 2005 року Верховний суд України своїм рішенням остаточно скасував усі кримінальні справи, порушені проти Ю.ТИМОШЕНКО та членів її родини.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.