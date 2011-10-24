Адвокати Тимошенко завтра подаватимуть апеляцію
19:16, 24 жовтня 2011Політика
1388 0
У "газовій" справі
Завтра, 25 жовтня, об 11.00 захисники колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО подаватимуть апеляцію на вирок у так званій «газовій справі» через Печерський райсуд Києва (Хрещатик, 42-а).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».
Телефони для довідок: 527-70-84, 067-230-17-05.
Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. За рішенням суду, вона не зможе обіймати державні посади впродовж трьох років після відбування покарання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter