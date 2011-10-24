Луценко вже знає, що скажуть йому в очі наступні 120 свідків

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що всі наступні свідки у його справі не даватимуть у суді покази проти нього.

Про це він написав з Лук’янівського СІЗО, відповідаючи на запитання УНІАН.

Коментуючи покази свідків, які масово відмовляються від своїх попередніх свідчень, а потерпілі вже не вважають себе такими, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “Дійсно, з 21-го допитаного на сьогодні свідка всі заявили про законність дій, які ГПУ розглядає як злочинну змову міністра внутрішніх справ зі своїм водієм. Упевнений, що і наступні 120 свідків скажуть те саме”.

За його словами, одна справа - підписати в ході багатогодинного допиту у суді потрібні слідчим відповіді, аби тільки відпустили “з страшного місця”.

“Зовсім інше – давати публічні свідчення перед судом, дивлячись мені в очі”, - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує у незаконному оформленні на роботу в міністерство свого водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.

Повний текст інтерв’ю на сайті УНІАН.