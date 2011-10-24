Янукович розповів, як перейшов з Кастро на «ти»

Лідер Куби Фідель КАСТРО дуже по-доброму налаштований до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив журналістам, розповідаючи про свої враження від зустрічі з Ф.КАСТРО, що відбулася 22 жовтня в Гавані в рамках візиту глави Української держави на Кубу.

За словами Президента, Ф.КАСТРО був дуже гарним другом людини, яка була дорога самому В.ЯНУКОВИЧУ – космонавта Георгія Берегового.

Президент України також розповів, що під час зустрічі дуже уважно розглядав Ф.КАСТРО, а той це уловив, після чого запропонував перейти на «ти», додавши, за словами В.ЯНУКОВИЧА, що йому буде дуже приємно спілкуватися на «ти», тому що він був великим другом його великого друга.

В.ЯНУКОВИЧ також розповів журналістам, що передав Ф.КАСТРО фотографії, зроблені під час його візиту до України багато років тому.

Ф.КАСТРО розповів В.ЯНУКОВИЧУ, що іноді дивиться на свої фотографії річної давності і думає, що зараз виглядає набагато краще. Тому нічого не планує змінювати у своїй зовнішності.

Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що Ф.КАСТРО поділився з ним тим, що Рауль КАСТРО, який сьогодні керує країною, практично щодня телефонує йому і радиться з того чи іншого питання. При цьому Ф.КАСТРО відзначив, що почувається дуже добре, і тому Рауль телефонуватиме йому ще дуже довго.

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, під час бесіди Ф.КАСТРО відзначив, що дуже багато думає про події в світі, про реформування Куби.

«Я побачив людину абсолютно життєздатну, дуже енергійного життєлюба і який дуже по-доброму налаштований до України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.