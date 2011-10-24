У Кличка посміялися з наміру Черновецького судитися

Партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» поки що не отримувала жодних позовних заяв від «мера в екзилі» Леоніда Черновецького до свого лідера і ставиться до таких дій мера з іронією. Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії «УДАР».

«Схоже, що цю заяву Леонід Черновецький, який давно виконує ритуальну функцію «мера у засланні», писав не сам, а під диктовку тих, кого все більше непокоїть підтримка простими киянами Віталія Кличка, - наголосили в прес-службі партії. – Сьогодні судити опозиціонерів стає традицією і подібний позов від непрацюючого мера тільки підтверджує практику – якщо ти знаходишся в опозиції, то проти тебе почнуть репресії з будь-якого приводу».

Віталій Кличко це прекрасно усвідомлює та готовий і надалі захищати інтереси простих киян, всіх українців. Сьогодні лідер партії «УДАР» озвучує те, що турбує жителів столиці: чому жодна кримінальна справа щодо розкрадання Києва, так голосно проансована владою, й досі не доведена до суду? Чому ніхто не несе відповідальності за розбазарювання землі, розкрадання майна, за побори з бюджетників, про які знають в кожній київській лікарні, в кожній школі? Правоохоронні органи зобов`язані дати на це відповідь», - наголошує прес-служба.

В партії Кличка вважають – якщо Черновецький хоче зустрітися з їх лідером в суді, то це стане доброю нагодою для киян та представників ЗМІ хоч у такий спосіб побачити «мера у засланні».

«Але є великі сумніви, що він там з’явиться, хоча б тому, що Віталій Кличко неодноразово подавав до суду на незаконні рішення столичної влади з вимогою відмінити її корупційні рішення, виступав проти підвищення житлово-комунальних тарифів тощо. І неодноразово суди приймали рішення саме на користь лідера партії «УДАР», - підсумували у прес-службі політичної сили.