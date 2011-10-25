Луценко знайшов розуміння у СІЗО

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, який утримується в Лук’янівському СІЗО, вважає, що персонал ізолятора і конвой розуміють його арешт як політичну розправу.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв’ю УНІАН, відповідаючи на запитання, як із ним поводиться конвой: як із підсудним чи як із екс-міністром внутрішніх справ?

“Ставлення і персоналу СІЗО, і конвою – виключно позитивне. Звичайно, вони виконують свої функції, але все ж не приховують, що розуміють мій арешт як політичну розправу над опонентом”, - сказав екс-міністр.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, працівники міліції ще бачать різницю між завданнями, які виконувало МВС за його керівництва, і мусить виконувати сьогодні.

“Хто-хто, а вони добре відчули сумне правило: якщо організовану злочинність очолюють керівники правлячої партії, міліція потрібна лише для розгону демонстрацій та арешту опозиції”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Повний текст інтерв’ю Ю.ЛУЦЕНКА опубліковано на сайті УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.