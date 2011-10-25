Комітет опору диктатурі заявляє про наступ на права громадян

Комітет опору диктатурі підтримує пропозиції щодо запровадження санкцій з боку США та Європи до «головних фігур режиму в Україні». Про це йдеться в заяві КОД, переданій УНІАН.

“Прикриваючись брехливими заявами та замовними сюжетами на підконтрольних телеканалах про нібито непричетність президента до впливу на суди, - ідеться в заяві, - влада нарощує тиск на опозицію та дедалі агресивніше наступає на економічні, соціальні та політичні права громадян”.

“Не знайшовши реальних обвинувачень щодо діяльності Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра, - вважають автори заяви, - режим поновлює справи 15-річної давнини. Ці справи, як відомо, були настільки грубо сфальшовані, що навіть підконтрольні Кучмі суди визнали їх безпідставними та позакривали”.

У заяві також підкреслюється, що судовий процес проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА затягується навмисне, мета цього – “фізично знищити Ю.ЛУЦЕНКА, який безпідставно залишається за ґратами, попри критично небезпечний для життя стан здоров’я та виправдальні щодо нього покази всіх свідків”.

Посилюється прес влади на всіх, хто не згодний та має мужність критикувати й протестувати проти антиукраїнської та антисоціальної політики режиму, ідеться далі в заяві Комітету опору диктатурі.

На думку авторів, за всім цим стоїть президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. За два неповних роки правління, зазначає КОД, “президент підпорядкував собі законодавчу та судову гілки влади, до дна вичерпав кредит довіри з боку людей. Влада сьогодні тримається лише на багнетах силових структур. Спираючись винятково на силу, режим не чує і не хоче чути власного народу”.

“Глухим він залишається і до всіх застережень щодо грубого порушення в Україні європейських стандартів, які лунають з боку Євросоюзу, чим ставить під загрозу євроінтеграцію України. Відтак, ми висловлюємо підтримку пропозиціям, що лунають із ЄС та США, запровадити жорсткий режим персональних фінансових та візових санкцій щодо провідних фігур режиму в Україні,” – наголошується в заяві.

Комітет опору диктатурі закликає співгромадян “бути готовими до рішучих дій із захисту національних інтересів та майбутнього десятків мільйонів громадян України від режиму кримінальної окупації”.