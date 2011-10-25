Портнов: Янукович наближає Україну до світових правових норм

Підписаний Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧ указ «Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю» фактично працює на продовження процесу гармонізації національного законодавства України з нормативно-правовою базою Європейського Союзу.

Про це сказав радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

А.ПОРТНОВ наголосив, що в Концепції визначені напрями та механізми реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю через формування нових та вдосконалення існуючих норм кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства і практики їх застосування. За його словами, йдеться також про розробку та реалізацію організаційних заходів, спрямованих на запобігання появі організованих злочинних угруповань та їх діяльності.

Говорячи про схвалену іншим Указом Президента Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки, А.ПОРТНОВ підкреслив, що її реалізація направлена на наближення України до сучасних міжнародних норм щодо боротьби з корупцією.

“Йдеться про розвиток вітчизняного законодавства у контексті світових антикорупційних стандартів, передбачених Конвенцією ООН проти корупції, Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією та додатковим протоколом до неї - відповідно до рекомендацій GRECO та інших міжнародних інституцій», - додав А.ПОРТНОВ.

«Своїм Указом Президент України визначив принципи забезпечення Національної антикорупційної стратегії та основні напрями її реалізації», - наголосив радник глави держави.