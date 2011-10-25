Піскун: справу Тимошенко могли «воскресити» через Лазаренка

Підставою для поновлення кримінальної справи проти екс-прем`єра Юлії Тимошенко про діяльність "ЄЕСУ" може бути справа Павла Лазаренка в Америці.

Про це заявив екс-генпрокурор Святослав Піскун в ефірі 5 каналу, коментуючи рішення генпрокурора щодо скасування постанови про закриття кримінальної справи проти Тимошенко відносно діяльності очолюваних нею свого часу "ЄЕСУ".

"Генеральний прокурор України хоче перевірити, що було недорозслідуване в цій справі", - зазначив Піскун.

За його словами, підставою для відновлення справи "є те, що тоді не було рішення по Лазаренку в Америці і було невідомо, в якій іпостасі там буде виступати Юлія Тимошенко".

"Сьогодні ми знаємо, що є вже вирок, і я думаю, що за цими обставинами генпрокурор хоче перевірити ту закриту кримінальну справу, і має на це абсолютне право", - зазначив екс-генпрокурор.

Раніше Піскун заявив, що сам порадив чинному генпрокурору Віктору Пшонці відновити закриту ним кримінальну справу проти екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

Українська правда