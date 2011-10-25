Азаров каже, що влада його не приваблює

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що влада як така його не приваблює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час лекції студентам Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара про соціально-економічний розвиток України.

М.АЗАРОВ сказав: «Сама влада мене не приваблює». «Але, маючи владу, я можу зробити корисне для країни. Я можу нічого не робити, пливти за течією, але кому від цього буде краще? Нікому», - зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, дуже важливо, щоб «молодь, люди розуміли необхідність іноді непопулярних, болючих реформ, аби вибратися з того провалля, в якому опинилася країна».

За словами М.АЗАРОВА, йому не подобається пенсійна реформа, за якою українські жінки мають йти на пенсію у 60 років. «Ситуація примушує – в результаті падіння народжуваності різко скоротилося співвідношення між працюючими та пенсіонерами», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як сказав прем’єр, ухвалено рішення про одноразову виплату батькам понад 120 тисяч гривень при народженні третьої дитини у сім’ї.

Він також наголосив, що найближчим часом в Україні необхідно вирішити проблему черг у дитячі садки.