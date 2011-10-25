Тимошенко не визнала себе винною у справі щодо боргів ЄЕСУ

Захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО не визнала себе винною у справі, порушеній Службою безпеки України щодо боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міноборони Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам біля Печерського районного суду м. Києва.

«Відбувся перший допит Юлії ТИМОШЕНКО, вона не визнала себе винною, вона зазначила, що працювала в корпорації ЄЕСУ до січня 1997 року і після цього вона до корпорації не мала жодного відношення, що, до речі, підтверджується і матеріалами справи», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО також повідомив, що зараз Ю.ТИМОШЕНКО знайомиться з експертизами у цій справі. «Нам дали на вивчення документи експертиз, це достатньо грунтовний документ, єдине, що він датований 2002 роком», - додав він.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

12 жовтня СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

За словами начальника Головного слідчого управління СБУ Івана ДЕРЕВ’ЯНКА, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром України Павлом ЛАЗАРЕНКОМ скоїла замах на розтрату коштів держбюджету в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів зобов`язань ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Натомість в уряді Російської Федерації були здивовані, що лист міністра оборони РФ було використано для порушення нової кримінальної справи щодо екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.