Королевська бачить помсту влади за пережитий рік тому страх

Народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до Президента Україна Віктора ЯНУКОВИЧА, Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ і лідерів парламентських фракцій із закликом припинити свавілля, яке здійснюють правоохоронні та судові органи стосовно учасників Податкового майдану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Слідом за Сергієм МЕЛЬНИЧЕНКОМ та Сергієм КОСТАКОВИМ в СІЗО під тим же абсолютно надуманим приводом порушення громадського порядку та пошкодження плитки кинутий активіст Податкового майдану Віталій ГРУЗІНОВ. Влада продовжує мститися за свій пережитий рік тому страх людям, що скористалися своїм конституційним правом на мирні зібрання», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат звернулася з відкритим листом до Президента України, щоб він як гарант Конституції дав оцінку порушення правоохоронними органами базових прав і свобод громадян, наданих Статтею 39 Конституції України.

Н.КОРОЛЕВСЬКА закликала Н.КАРПАЧОВУ дати оцінку фактам порушення прав затриманих і заарештованих учасників Податкового майдану.

«Я розраховую, що всі без винятку фракції українського парламенту підтримають мою пропозицію щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування неправомірних дій правоохоронних органів стосовно учасників Податкового майдану 2010 року», - заявила депутат.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що підозрювані і обвинувачувані учасники Податкового майдану не представляють ніякої суспільної небезпеки, і просить суд змінити В.ГРУЗІНОВУ запобіжний захід з ув`язнення в СІЗО на підписку про невиїзд.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2010 року в Києві відбулися масові акції підприємців, які протестували проти ухвалення Податкового кодексу.

Підприємці встановили наметове містечко, яке функціонувало на Майдані Незалежності з 22 листопада по 3 грудня 2010 року.

Пізніше міліція порушила кримінальну справу за фактом навмисного пошкодження майна під час встановлення наметів підприємцями під час акції протесту проти Податкового кодексу на Майдані.

29 серпня 2011 року у Шевченківському районному суді Києва розпочалося слухання справи щодо пошкодження плитки на Майдані Незалежності учасниками акції протесту проти прийняття Податкового кодексу.

Усього у справі проходять семеро осіб, зокрема, С.МЕЛЬНИЧЕНКО.

1 грудня 2010 року С.КОСТАКОВА було затримано за звинуваченням у хуліганстві за нібито пошкодження автомобіля під час акцій протесту підприємців. 11 липня 2011 року С.КОСТАКОВА, який провів у Лук`янівському СІЗО Києва майже 7,5 місяців, було звільнено з-під варти під підписку про невиїзд.