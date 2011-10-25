У Європарламенті вирішили не припиняти переговори з Україною

Фракції Європарламенту узгодили текст резолюції по Україні. Євродепутати незадоволені судовим переслідуванням опозиційних політиків, але закликають Європейську Комісію не блокувати підписання Угоди про Асоціацію, повідомляє «Німецька хвиля».

Спершу кожна фракція у Європарламенті запропонувала свій варіант резолюції, голосування щодо якої заплановане на четвер, 27 жовтня. Сьогодні, 25 жовтня, представники фракцій зустрілися для консультацій. Зрештою, політичні сили розділилися на два табори. Представники одного вимагали негайно припинити переговори з Україною з приводу Угоди про асоціацію через вирок і подальші звинувачення колишнього українського прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Представники другого табору наполягали, що переговори з приводу Угоди про асоціацію припиняти не можна.

Так, за словами Марека СІВЦЯ, євродепутата від фракції соціалістів, те, як відбувався судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО, та політичні події навколо нього викликали велике незадоволення у Європарламенті. Втім, в інтерв’ю Deutsche Welle депутат наголосив, що його фракція виступала проти припинення переговорів з приводу угоди про асоціацію. „На мою думку, немає взаємозалежності між справою Ю.ТИМОШЕНКО та укладанням Угоди про асоціацію“, - сказав М.СІВЕЦЬ.

Більш категорично оцінюють судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО представники Європейського народної партії. Утім, у ЄНП також виступають проти блокування Угоди про асоціацію. Зокрема, представник ЄНП Елмар БРОК в інтерв’ю Deutsche Welle днями висловив переконання, що шанси підписати Угоду про асоціацію до кінця року, як того прагнуть і Брюссель, і Київ, залишаються. «Ця угода є взаємовигідною. Однак ми не можемо забувати, що Євросоюз – це спільнота, яка базується на спільних цінностях. Переслідуючи наші інтереси, ми не можемо, як кажуть, «продавати нашу душу». Ми маємо бачити, що гарантуються якісь мінімальні стандарти правової держави, а опозиція не зазнає систематичних утисків», - наголосив Е.БРОК.

Остаточний текст резолюції по Україні став результатом компромісу усіх політичних сил Європарламенту, зазначає «Німецька хвиля». Переговори з приводу укладання Угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною вирішено було не припиняти. Але депутати погодилися, що доля цього документа після його узгодження та підписання має бути поставлена у залежність від поступу Києва на шляху демократизації. З огляду на те, що представники усіх політичних сил погодилися із текстом резолюції, скоріш за все, він буде схвалений і під час голосування, що відбудеться 27 жовтня.

В інтерв’ю DW євродепутат від зелених Ребека ГАРМС розповіла, що за допомогою резолюції європарламентарії хочуть надіслати Україні чіткий сигнал - вони не жартують. Євродепутат зауважує, що у документі чітко записано: якщо в Україні не буде „стабільних демократичних відносин“ - незалежної судової системи (зокрема, скасування „вибіркового правосуддя“, як у випадку Ю.ТИМОШЕНКО) та свободи преси, то Угода про асоціацію з Україною ратифікована не буде і, відповідно, не почне діяти.

„Ми підтримуємо шлях України на Захід, підтримуємо ідею асоціації. Але не будь-якою ціною,“ - наголосила Р.ГАРМС. Депутат також наголосила, що та критика, яка міститься у резолюції, не є для української сторони новиною. Оскільки Києву вже багато років нагадують про необхідність реформ у відповідних сферах, але все марно.

Р.ГАРМС вважає, що реформи в Україні лише тоді почнуть діяти, коли від влади відійдуть усі нинішні політики з усіх політичних таборів. Оскільки вони не здатні піклуватися про добробут народу. За словами євродепутата, у неї складається враження, що усі нинішні українські політики або є вихідцями з радянської системи або ж дуже тісно пов’язані із олігархічними структурами.

Декларація по Україні, узгоджена сьогодні, має важливе значення. Оскільки коли Угода про Асоціацію між Євросоюзом та Україною буде остаточно узгоджена і підписана, розпочнеться процес ратифікації. Голосуватиме з цього приводу і Європейський парламент. Тоді євродепутати повернуться до резолюції і використовуватимуть її як основу для ухвалення рішення „за“ чи „проти“.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО засудили до 7 років позбавлення волі.

У ЕС цей вирок назвали політично мотивованим.

12 жовтня в Європейському парламенті відбулися термінові дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати в цілому висловилися за продовження переговорів з Україною щодо Угоди про асоціацію.

Разом з тим багато депутатів підкреслили необхідність надіслати українській владі чіткий сигнал про те, що якщо ситуація з демократією не буде покращена, підписання Угоди буде відкладене на невизначений час. За результатами цих дебатів Європарламент запланував ухвалити резолюцію щодо ситуації в Україні на своїй наступній пленарній сесії у Страсбурзі, яка відбудеться 24-27 жовтня.