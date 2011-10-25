Азаров дав собі місяць, щоб домовитися з Росією про газ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує, що домовленість із Російською Федерацією щодо ціни на газ буде досягнута максимум через місяць.

Про це глава уряду повідомив сьогодні в Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми розраховуємо, що з Росією домовимося. Буквально у найближчий... місяць максимум домовимося. Ми орієнтуємося на абсолютно інші ціни на газ», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня М.АЗАРОВ заявляв, що Україна готова піти на компроміси в переговорах із Російською Федерацією про перегляд ціни на газ.

При цьому він зазначив, що під час переговорів Україна намагається знайти баланс інтересів, проте переговори достатньо непрості.

18 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час брифінгу з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Донецьку, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати результатів переговорів щодо зміни умов закупівлі газу й створення консорціуму, висловив надію, що Україна та Росія зуміють досягти домовленості найближчим часом.