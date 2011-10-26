Ахметов перевірить, чи справді його працівників заганяють у ПР

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ обіцяє вжити заходів, якщо підтвердяться повідомлення ЗМІ про те, що працівників підприємств, які контролює холдинг «СКМ», примушують вступати до лав Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Р.АХМЕТОВА. (УНІАН: 18 жовтня Рада громадських організацій Маріуполя (РГОМ) повідомила, що на маріупольських меткомбінатах ім. Ілліча і «Азовсталь» працівників примушують вступати до лав Партії регіонів. Меткомбінат ім. Ілліча входить до складу холдингу СКМ).

Зокрема, Р.АХМЕТОВ заявив, що серед працівників підприємств, які контролює холдинг «СКМ», є як безпартійні громадяни, так і члени різних громадсько-політичних організацій.

Коментуючи повідомлення, що з`явилися у низці ЗМІ, про те, що нібито на деяких підприємствах Маріуполя працівників примушують вступати до Партії регіонів, політик зазначив: «Я прочитав сигнали у ЗМІ. Вони потребують перевірки, і ми цю перевірку зараз проводимо».

«Користуючись нагодою, хочу висловити свою позицію: приналежність до тієї або іншої партії – це особистий вибір кожного працівника підприємства, кожного громадянина. Це – виключно особиста позиція людини. Працівники наших підприємств можуть бути членами різних партій або безпартійними. Ніхто з керівників підприємств не має права нав`язувати їм свої переконання», – заявив депутат.

«Кожен працівник може обирати ту партію, яка йому подобається, але у вільний від роботи час. Якщо факти тиску на працівників підприємств з боку адміністрації підприємства будуть підтверджені, будуть вжиті відповідні заходи», – резюмував Р.АХМЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня «незалежні, позапартійні громадські організації Маріуполя, що представляють організації чорнобильців, афганців, опозиційного об`єднання "РГОМ" і багатьох інших, екстрено зібрали своїх активістів на розширене засідання. Головне питання на порядку денному: "Примушення до вступу до Партії регіонів".

Представники громадських організацій міста зазначили, що, за наявною інформацією, на підприємствах, які належать представникам правлячої партії, працівників масово умовляннями, а іноді й погрозами втрати робочого місця примушують вступати до лав Партії регіонів.

“Працівникам роздають готові бланки заяви про вступ, підписуючи які, людина погоджується з усіма умовами вступу, зокрема на відрахування членських внесків", – йдеться у заяві організації.

У документі також зазначається, що до представників незалежних громадських організацій зверталися працівники ММК ім. Ілліча і комбінату "Азовсталь", "яких змушують вступати до лав Партії регіонів під загрозою звільнення. Або заявляють, що у разі непокори тим, хто працює за контрактом, після його закінчення контракт продовжений не буде".

Представники громадських організацій вважають, що таким чином Партія регіонів має намір встановити тотальний контроль над людьми і фактично покласти на їх плечі утримання Партії регіонів, оскільки людям доведеться платити членські внески.