Завдяки Черномирдіну Україна і Росія пережили кризу

Завдяки послу РФ Віктору Черномирдіну Україна і Росія пережили кризу в двосторонніх відносинах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО сказав сьогодні в Москві на вечорі пам`яті В.Черномирдіна.

«Багато в чому завдяки зусиллям Віктора Степановича відносини України та Росії не сповзли до точки не повернення, тоді це могло бути й ми це чудово пам`ятаємо і за це йому вдячні», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він повідомив, що неодноразово спілкувався з В.Черномирдіним у Києві, і кожна зустріч залишилася в пам`яті.

«Він завжди вражав своїми глибокими знаннями, незважаючи на тему, яка обговорювалася, – від економіки до політики. Найголовніше, що в тих питаннях, у яких ми не погоджувалися, він дуже вміло відстоював свою позицію, і завжди залишалася до його думки симпатія», - сказав посол.

«Скажу відверто, В.Черномирдіна як посла Росії в Україні не вистачає. Він дуже багато зробив, зумів Україну полюбити, дуже багато об`їздив, усе знав. Люди йому відповідали тим же. Впевнений, що йому працювалося в Києві послом комфортно і добре, незважаючи на те, що він працював у непростий період відносин між нашими країнами», - додав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, навіть його ідеологічні супротивники ставилися до нього з найглибшою пошаною і ніколи не переходили межу, розуміючи, що спілкуються з великою людиною.

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Віктор Степанович ЧЕРНОМИРДІН під час своєї роботи у Києві (2001-2009 рр.) мав величезну підтримку, що дозволяла виграти президентські вибори.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сказав сьогодні у Москві на вечері пам`яті В.Черномирдіна.

«В.Черномирдін не відділяв себе від України. І ми знаємо, що в Україні його не вважали чужою людиною. Там навіть проводилися опитування певні, відповідно до яких, якби він балотувався у президенти України, він переміг би з величезним відривом», - сказав С.ЛАВРОВ.

«Я нічого не хочу сказати поганого про людей, які балотувалися на ці пости – вони самі йому про це говорили, і це дуже цінно для розуміння масштабів цієї особистості», - додав міністр.

Він зазначив, що для МЗС РФ було величезною честю, коли В.Черномирдіна було призначено послом Росії в Україні.

За його словами, на цій посаді він проявив себе як людина, яка «бачить далеко за горизонт» і думає про стратегічні інтереси своєї Батьківщини.

С.ЛАВРОВ також зазначив, що В.Черномирдін був дуже щедрою людиною, а свій талан використовував завжди на службу Батьківщині.

Він підкреслив, що В.Черномирдін ніколи не йшов від відповідальності при вирішенні складних проблем.

«Його чарівливість легендарна, гумор став класичним, відображає в усій повноті нашу епоху», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він, зокрема, розповів, що на одному з прийомів, коли пропонувалися напої, В.Черномирдін обрав віскі, і офіціант запропонував розбавити його водою. На що той відповів, що якби віскі потрібно було розбавляти, це б робили на заводі, пригадав С.ЛАВРОВ.

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Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Президента РФ із питань економічного співробітництва з державами-учасницями СНД, колишній глава уряду РФ, екс-посол РФ в Україні В.Черномирдін помер у Москві в ніч на 3 листопада 2010 року на 73-му році життя.