Син нардепа купив футбольний клуб

Кіровоградський футбольний клуб «Зірка» придбав син народного депутата від Партії регіонів Станіслава БЕРЕЗКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про зміну власника і про те, що президентом клубу обрано Максима БЕРЕЗКІНА, з’явилось на офіційному сайті клубу 21 жовтня.

На прес-конференції з цього приводу М.БЕРЕЗКІН наголосив, що основне завдання нового керівництва на найближчий час полягає у подальшому розвитку місцевого футболу та закріплення позиції команди у першому дивізіоні. Планується поновити селекційну роботу серед молоді, створити сучасну тренувальну базу та розвивати дитячо-юнацький футбол у Кіровограді.

М.БЕРЕЗКІН повідомив, що керівництво клубу має намір повністю реконструювати стадіон в обласному центрі, оснастити поле сучасною системою зрошення.

«Наше головне завдання: відродити славу «Зірки», а гравцям – створити всі умови для тренувань та відновлення сил», - зазначив президент клубу.

Колишнім власником ФК «Зірка» був депутат Кіровоградської обласної ради від Партії регіонів Микола ОНУЛ. Сума угоди не розголошується.

М.БЕРЕЗКІН є співвласником міжнародної промислової компанії «Креатив Груп», що спеціалізується на виготовленні модифікованих харчових жирів, маргаринів, рослинних олій, а також є власником ресторану і нічного клубу в Кіровограді.