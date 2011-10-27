Власенко каже, що у Бойка «підтвердили невинуватість Тимошенко»

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, яке очолює Юрій БОЙКО, визнали, що питання ціни на газ є виключно політичним, чим підтвердили невинуватість колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи заяву представника Міненерго, що в питанні переговорів ціни на російський газ наразі йдеться про політичне рішення на найвищому рівні.

«Ми вдячні відомству Ю.БОЙКА, яке підтвердило невинуватість Юлії ТИМОШЕНКО в усіх тих штучних неправдивих звинуваченнях, які їй інкримінуються, зокрема, вироком Печерського суду від 11 жовтня», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, ця інформація ще раз підтверджує, що питання ціни на природній газ і раніше, і зараз вирішується на політичному рівні. «Тому виникає питання: за що сидить Ю.ТИМОШЕНКО?», - резюмував адвокат.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Ю.БОЙКО заявив виданню “КоммерсантЪ - Украина” выд 27 жовтня, що Україна більше не планує оспорювати в міжнародних судах газові угоди з Росією, підписані в січні 2009 року.

«Ми мінятимемо діючі договори виключно в ході переговорів», - сказав Ю.БОЙКО, пояснивши таке рішення «стратегічним характером відносин з Росією».

За інформацією видання, НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» розробили декілька сценаріїв перегляду угод. «Росія стурбована технологічним станом нашої газотранспортної системи, і один з варіантів перегляду контрактів - створення на її базі консорціуму», - сказало високопоставлене джерело видання в Міненерго. Ще один варіант - інтеграція України в Митний союз. Від зниження цін на газ в обмін на здешевлення транзиту, а також від домовленостей щодо Чорноморського флоту сторони, за словами співрозмовника відмовилися. «Зараз йдеться про політичне рішення на вищому рівні. Воно з`явиться найближчим часом», - зазначило джерело.