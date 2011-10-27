II Всеукраїнський конкурс «Кращий пекар» та «Кращий кондитер» 2011 року

Всеукраїнська асоціація пекарів, Всеукраїнська профспілка працівників харчової та переробної промисловості, суміжних галузей запрошує на фінал національного етапу 2-го Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності в хлібопекарські галузі, що відбудеться 1 листопада о 16:00.

На конкурсі будуть представлені роботи найкращих майстрів із Запорізької, Львівської, Чернігівської, Одеської, Дніпропетровської областей, Автономної Республіки Крим у 4 номінаціях: «Кращий пекар», «Кращий майстер АРТ-класу», «Кращий кондитер», «Краща композиція Євро-2012». Переможці конкурсу будуть нагороджені призами – поїздками на найкращі зарубіжні виробництва в Фінляндію та Польщу.

Конкурс відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 7, Національний університет біоресурсів і природокористування України (у корпусі їдальні, актовий зал).

Акредитація обов’язкова!

Акредитація проводиться до 16:00 понеділка, 31 жовтня, за телефоном (050)444-88-85, Юлія ШЕЙКО.