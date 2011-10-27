Суд звільнив з-під варти «руйнівника» плитки на Майдані
17:09, 27 жовтня 2011Політика
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Засідання тривало 5 хвилин
Сьогодні о 12.30 суддя Голосіївського районного суду Києва Наталія ЧЕРЕДНІЧЕНКО винесла рішення про звільнення з-під варти активіста Податкового майдану Віталія ГРУЗИНОВА та визначила йому міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху «Спільна справа».
Засідання суду тривало 5 хвилин.
Як повідомлялося, 20 жовтня суддя Н.ЧЕРЕДНІЧЕНКО прийняла рішення залишити під вартою до 27 жовтня В.ГРУЗИНОВА, затриманого напередодні працівниками ГУ МВС Києва.
В.ГРУЗИНОВ є одним з обвинувачуваних у справі щодо пошкодження гранітного покриття Майдану Незалежності під час протесту підприємців у листопаді-грудні 2010 року.
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