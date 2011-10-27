Експерт: Головне в Резолюції те, що двері перед Україною не зачиняються

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО головним в резолюції Європарламенту вважає те, що Європа через справу Юлії ТИМОШЕНКО не відмовляється від розвитку європейської інтеграції України, від переговорів по новій угоді з Україною про асоціацію, про зону вільної торгівлі».

Про це В.ФЕСЕНКО сказав у коментарі УНІАН.

Експерт відзначив, що ухвалена сьогодні об’єднана резолюція Європарламенту по Україні «відображає весь спектр думок щодо України, відносин між Європою та Україною, які існують в Європарламенті».

Політолог зауважив, що «там - і критика щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО, її вироку, і це відображатиме позицію, в першу чергу, союзників Юлії Володимирівни з Європейської Народної Партії і взагалі стурбованість на європейських політиків щодо ситуації навколо Ю.ТИМОШЕНКО. Але головне для України в цій резолюції – це те, що Європа не відмовляється внаслідок справи Ю.ТИМОШЕНКО від розвитку європейської інтеграції України, від переговорів по новій угоді з Україною про асоціацію, про створення зони вільної торгівлі з ЄС».

Експерт наголосив, що «незважаючи на дискусії, політичні перешкоди, пов’язані зі справою Ю.ТИМОШЕНКО, переговорний процес продовжується, і двері перед Україною не зачиняються. Думаю, що обидві сторони: і Європейський Союз, і Україна зацікавлені в тому, щоб подолати оці політичні перешкоди, все ж таки вийти на підписання угоди про асоціацію».

Як повідомляв УНІАН, в резолюції Європарламенту, ухваленій 27 жовтня, йдеться про необхідність надати Україні перспективу членства в Євросоюзі.

“Європарламент дотримується думки, що поглиблення відносин між ЄС та Україною і факт надання Україні європейської перспективи мають велике значення і в інтересах обох сторін; визнає прагнення України відповідно до статті 49 Угоди ЄС, за умови виконання всіх критеріїв, в тому числі поваги до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права”, - написано в першому пункті резолютивної частини документа.

Водночас, Європарламент вважає, що збереження вироку колишньому прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО у нинішньому вигляді містить ризики для укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.