Євродепутат: через Януковича Україна втратить останній шанс

Депутат Європарламенту Павел ЗАЛЕВСЬКИЙ (група народних партій, Польща) вважає, що якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не перегляне свою позицію, він позбавить українців Європи.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі депутата щодо схваленої Європарламентом резолюції по ситуації в Україні.

“Я сподіваюсь, що Віктор ЯНУКОВИЧ перегляне свою позицію, а резолюція покаже йому справжні наміри Євросоюзу, бо, незважаючи на нинішній скептицизм з боку деяких провідних країн, надалі ще є надія на Угоду про асоціацію цього року”, – йдеться у коментарі.

При цьому П.ЗАЛЕВСЬКИЙ зазначив, що документ містить заклик до Єврокомісії визнати, що візит В.ЯНУКОВИЧА, запланований попередньо на 20 жовтня, був не скасований, а перенесений, а також те, що на президента України чекають у ЄС напередодні саміту.

На думку депутат, на остаточний варіант резолюції вплинула дуже позитивно оцінена Єврокомісією робота, яку виконали переговорні групи України та ЄС із метою довести переговори щодо Угоди про асоціацію до “щасливого фіналу”.

П.ЗАЛЕВСЬКИЙ підкреслив, що критичні думки щодо засудження колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і стану демократії в судовій системі в цілому, висловлені у резолюції, мали би бути враховані для виправлення ситуації у цій сфері в цілому, що, за його словами, визнають навіть “деякі провідні члени Партії регіонів, які зорієнтовані на Європу”.

“Ще багато місяців тому я писав на сторінках польської преси, що для Києва період польського головування – це останній дзвінок. Якщо В.ЯНУКОВИЧ думає про відкладення Угоди, то де-факто це означатиме, що він позбавить українців можливості скористатися з її дії, можливо, навіть назавжди", - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, у інтерв`ю для УТ-1, яке вийшло 19 жовтня, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що підписання Угоди про асоціацію можна відкласти, якщо Євросоюз не готовий відобразити у ній перспективу членства України в ЄС.

Тільки принципова позиція України щодо включення в Угоду пункту про перспективу її членства у ЄС, з якою в ЄС, нібито, не хочуть рахуватися, впливає на процес підготовки Угоди про асоціацію, заявив президент. Він також виключив вплив інших чинників, зокрема і судових процесів щодо колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та інших чиновників її уряду, на переговори щодо документа.

Однак лідери ЄС неодноразово називали вирок Ю.ТИМОШЕНКО, так само як і судові справи щодо інших членів колишнього уряду «політично мотивованими» і заявляли, що вони вплинуть на відносини Євросоюзу з Україною і, зокрема, на укладення Угоди про асоціацію .

Так, Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН від імені Євросоюзу 11 жовтня заявила, що вирок екс-прем`єру Ю.ТИМОШЕНКО підтвердив вибірковість застосування правосуддя в Україні. Вона зазначила, що Євросоюз буде враховувати це у своїй політиці щодо України.

«Те, як українська влада в цілому буде поважати універсальні цінності і верховенство права і, зокрема, як вона буде вести себе в цих справах, містить ризик глибокого впливу на двосторонні відносини ЄС-Україна, включаючи укладення Угоди про асоціацію, наш політичний діалог і поглиблення нашої співпраці», - зазначила К.ЕШТОН.