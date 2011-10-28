Тимченко пояснив, навіщо запустили побрехеньку про продаж землі іноземцям

Поширювати неправдиву інформацію щодо завдань і мети законопроекту «Про ринок земель» вигідно тим, хто наживався і хотів би надалі збагачуватися завдяки «мутній» ситуації, що тривалий час існує у сфері земельних відносин.

Таку думку в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» висловив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО.

Він переконаний, саме щоб налякати селян і запустили «першу побрехеньку» про те, що землю продадуть іноземцям.

«Мушу одмести її з порога - у законопроекті чітко і недвозначно сказано, що купувати землю матимуть право лише фізичні особи – громадяни України, фермерські господарства і держава. Також не зможуть скупити усі землі і олігархи та наближені до влади бізнесмени. Адже перш ніж купити землю, необхідно представити податкову декларацію, де мають бути чітко прописані доходи та їх легальність», - заявив С.ТИМЧЕНКО.

Також, за словами голови Держземагентства, обмежено земельні площі, які можуть потрапити в «одні руки», до 2100 га.

«Хоча з тієї інформації, яка в мене є, під час обговорення цього питання в профільному комітеті Верховної Ради надходять пропозиції зменшити ці розміри до 500-300 гектарів. Внаслідок цього скуповування землі на підставних осіб ще більше ускладнюється», - зазначив він.

С.ТИМЧЕНКО підкреслив, реформа перш за все спрямована обмеження перепродажу землі та знайдення справжнього власника.

«Держава не допустить спекуляцію землею. В тому числі завдяки нормам цього законопроекту. Бо якщо хтось, приміром, скупив 500 гектарів, а потім вирішив їх перепродати, то в перший рік він має заплатити у бюджет 100% від її нормативної грошової оцінки, у другий рік – 90%, у третій – 80% тощо. Тобто реформа проводиться для тих, хто прагне працювати на землі, а не перепродавати її», - наголосив С.ТИМЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ринок земель.