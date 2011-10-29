"Батьківщина" закликає ЄС не пускати до себе прокурора Тернопільщини

Тернопільська обласна організація ВО «Батьківщина» ініціює обмеження виїзду за кордон прокурора Тернопільської області Івана МЕЛЬНИЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції голова облорганізації «Батьківщини», народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ повідомив, що відповідне звернення він надіслав до Президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА, голови Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ, керівників дипломатичних представництв іноземних держав. Зумовлено воно порушенням кримінальної справи проти голови Зборівської районної організації ВО «Батьківщина» Михайла ПІНЯ.

«19 жовтня ми провели акцію протесту, перекривши дороги у Тернополі на об’їзній та на трасі Львів - Тернопіль у Зборівському районі у селі Озерна. Робили це згідно з чинним законодавством – на пішохідних переходах. Після цього учасників акції почали викликати у правоохоронні органи для дачі пояснень, а щодо організатора акції в Озерній – Михайла ПІНЯ – 24 жовтня прокурор області порушив кримінальну справу, яка стосується часів його роботи керівником обласного управління «Укрпошти», – повідомив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його даними, прокуратура вважає, що порушення законодавства з боку М.ПІНЯ полягає у відсутності контролю за приватним підприємством, яке згідно з рішенням тендеру отримало право на добудову однієї з будівель і недобросовісно виконало свої зобов’язання.

«Прокурор хибно вважає, що Михайло ПІНЬ мав би перевіряти діяльність та фінансовий стан приватного підприємства. Тоді як ПІНЬ таких повноважень не мав. Це можуть робити тільки контролюючі органи. Працівники КРУ уже проводили перевірку і не виявили у діях ПІНЯ жодних порушень. Але прокуратура цього до уваги не бере і порушує кримінальну справу», – констатував В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він пояснив, що облорганізація «Батьківщини» вирішила проінформувати світову громадськість про початок політичних переслідувань на території Тернопільської області.

«А головне - у цьому зверненні міститься заклик обмежити виїзд у їхні країни обласного прокурора Івана МЕЛЬНИЧУКА як людини, яка своїми діями впроваджує диктатуру в області. Адже такі дії слід застосовувати не лише до осіб зі столиці, які у всіх на виду, а й до тих, які на місцевому рівні теж вдаються до репресій», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.