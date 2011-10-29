Гриценко: гадаєте, Янукович хоче в Росію?

Опозиція проводить консультації з представниками Європейського Союзу щодо запровадження санкцій проти окремих українських високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член Комітету опору диктатурі, народний депутат Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми проводимо консультацій по введенню санкцій проти конкретних чиновників, проти конкретних прокурорів, суддів, на які вони зможуть зреагувати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, мова може йти про блокування рахунків, заборону користування «цивілізованими країнами». На переконання О.ТУРЧИНОВА, це єдині речі, на які може зреагувати влада.

На думку О.ТУРЧИНОВА, від Європи Україну більше відштовхують не дії влади чи опозиції, а байдужість і зневіра громадян. «Коли громадяни будуть байдуже спостерігати, що відбувається у країні, як їх позбавляють і економічних, і соціальних прав, а також елементарного права голосувати, то нас можуть відштовхнути на узбіччя історії, і це головна небезпека», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

У свою чергу народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО висловив переконання, що насправді українській владі не вигідно віддалятись від ЄС і рухатись у бік Росії.

«Ви гадаєте, ЯНУКОВИЧ хоче у Росію? Він там ніхто. Ви думаєте, КЛЮЄВ, КОЛЕСНІКОВ, ТІГІПКО, БОЙКО, інші мільярдери хочуть у Росію? Там таких на рубль відро у кожному суб’єкті Федерації. Це вони тут щось вирішують», - сказав А.ГРИЦЕНКО.