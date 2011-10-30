Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ намагається «торгуватися з Європою», яка вимагає перегляду вироку екс-прем`єрові Юлії ТИМОШЕНКО, вважає міністр закордонних справ головуючої в ЄС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Про це він заявив в інтерв`ю програмі "Горизонт" телеканалу TVN24 в неділю.

Глава польського зовнішньополітичного відомства сказав, що "текст угоди про асоціацію між Україною і ЄС узгоджено, і це успіх польського головування в ЄС", проте, остаточних рішень за асоціацією не прийнято. І, за його словами, «про це повинен знати президент України Віктор ЯНУКОВИЧ».

"Коли торгуєшся, то можна переоцінити свої сили", - підкреслив польський міністр

Р.СІКОРСЬКИЙ також сказав, що у разі підписання угоди про асоціацію з ЄС, контакти між Україною і Євросоюзом будувалися б за принципами відносин з Норвегією або Швейцарією.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент у четвер прийняв резолюцію щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні. Євродепутати назвали вирок Ю.ТИМОШЕНКО "судовим зловживанням з метою політичного придушення провідного опозиційного політика". Європарламент закликав українське керівництво забезпечити справедливий апеляційний розгляд у справі екс-прем`єра.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА після зустрічі у Варшаві з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ назвала можливим парафування угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом на грудневому саміті, тобто до кінця 2011 року.

Документ передбачає також створення зони вільної торгівлі.