Попов зробив останнє попередження керівникам районів

Голова КМДА Олександр Попов називає роботу районних адміністрацій та комунальних служб з тепловодопостачання незадовільною та дає їм тиждень на усунення недоліків. Про це голова КМДА заявив у понеділок на апаратній нараді.

За словами Попова, інформацію про реальний справ речей у сфері йому повідомляють кияни безпосередньо.

«Мої звернення до киян, зусилля у налагодженні прямої комунікації між міською владою та громадою дають результат. Тепер всі ми будемо виходити із реального стану речей, а не чиїхось фантазій. Завдяки активності городян, їх зверненням та дзвінкам до Call-центру, на сьогоднішній день вимальовується чітка картина ситуації, що склалася у місті», - сказав Олександр Попов на нараді.

За словами О. Попова, кількість дзвінків та звернень громадян зростає, і як результат, сьогодні вже можна говорити, що пряма комунікація Голови КМДА і киян відбулася. В багатьох випадках, зазначив О. Попов, де керівниками служб та адміністрацій рапортується про підключення опалення, температура у квартирах є низькою. Те ж саме і з гарячою водою. Загальну ж кількість квартир та під`їздів де взагалі немає тепла та гарячого водопостачання керівник КМДА назвав «неприпустимою». Найгірша ситуація, виходячи із даних, отриманих від городян, у Святошинському, Солом`янському, Голосіївському районах.

«Це було останнє попередження!» - наголосив О.Попов, наказавши керівникам районів та комунальних служб до наступної апаратної наради розробити та виконати план заходів з ліквідації проблем тепловодопостачання та проведення ремонтних робіт.