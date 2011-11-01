Експерт підказує, де Клондайк для опозиції

Проект Державного бюджету на 2012 рік може стати ключовим інформаційним майданчиком для критики влади, особливо в частині так званих соціальних статей. Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор GMT-group Анатолій ЛУЦЕНКО.

На думку експерта, «в цьому контексті проект держбюджету – іміджевий Клондайк для опозиції, яким вона просто зобов`язана скористатися. Тому мене як політичного експерта дуже дивує інформаційна пасивність опозиції з погляду критики теми держбюджету на наступний «виборчий» рік. Звичайно, можна нарікати на те, що влада має сьогодні необхідну більшість для проведення будь-яких рішень через парламент, причому, без голосів опозиційних депутатів. Утім це не означає, що тему можна просто забути напередодні виборів. Обговорення держбюджету є одним з першочергових за важливістю питань».

А.ЛУЦЕНКО вважає, що відсутність з боку опозиційних партій масової партійної критики проекту головного фінансового документа року - це невикористання «козирів» у грі проти влади.

«Сьогодні активними речниками з опозиційного середовища «з бюджетного питання» є Арсеній ЯЦЕНЮК, Микола ТОМЕНКО і Наталія КОРОЛЕВСЬКА. Але їхні голоси, як голоси «волаючих в пустелі»: масштабної і продуманої інформаційній кампанії з цієї ключової для виборців проблеми з боку опозиції не проводиться», - вважає політолог.