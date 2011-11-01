БЮТ вимагає декриміналізувати Тимошенко
11:16, 01 листопада 2011Політика
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Фракція підтримує чорнобильців
Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає розгляду цього тижня законопроекту про гуманізацію законодавства, яке стосується економічних злочинів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат України Андрій ШКІЛЬ.
За його словами, також фракція підтримує чорнобильців, які вимагають не розглядати законопроект, яким передбачається позбавлення пільг чорнобильців, афганців та інших категорій соціально незахищених верств населення.
А.ШКІЛЬ зазначив, що в даний час відбувається засідання погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту.
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