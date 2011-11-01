Ламаючи паркан, один із чорнобильців вивихнув руку
Міліція нікого не затримувала... поки що
Працівники міліції поки що не затримали нікого із чорнобильців, які сьогодні вранці вчинили протиправні дії, зламавши паркан біля будівлі Верховної Ради під час акції протесту, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.
Як зазначили у столичному главку міліції, на місці події працюють групи документування.
Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, що під час заворушень нібито отримав тілесні ушкодження працівник міліції.
Разом з тим, у міліцейському главку зауважили, що під час спроби зламати паркан одному з учасників акції стало зле, також він отримав вивих руки, в результаті чого йому знадобилася медична допомога.
Як наголосили у ВЗГ, міліція не застосовувала проти чорнобильців будь-яких спецзасобів індивідуального захисту.