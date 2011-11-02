Підприємці пропонують громадянам самим обрати міністрів

Підприємці пропонують громадянам самим визначити кандидатів на пости міністрів в уряді.

Як повідомив заступник голови ГО «Софія» (Вінницька обл.) Євген ЗІЛЬВЕРТ сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, підприємці розробили анкету і попросили людей самим обрати, хто визначатиме політику їхньої сфери діяльності.

«Все напруження (у суспільстві - УНІАН), яке ми бачимо, пов`язане з тим, що суспільство не бачить результату реформ і не дуже проінформовано, коли ми ці результати побачимо», - сказав він, відзначаючи, що реформи в галузях залежать від зміни керівників галузей на рівні виконавчої влади і всього механізму регулювання окремих галузей, зокрема, освіти і підприємництва.

Передбачається, що результати такого опитування будуть представлені на розгляд Президента України і вже він вирішить, чи вносити ці кандидатури на представників Кабміну.

За словами голови Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В’ячеслава РОЯ, підприємці 13 жовтня 2011 року під час акції протесту «Марш порожніх гаманців» зажадали від уряду подати у відставку. Вони також чекають, що на завтрашньому засіданні Кабінету міністрів будуть розглянуті звільнення окремих міністрів.

Координатор Донецького регіону Олег КОТЕНКО відзначив, що на сьогоднішній день Донецька і Луганська області є індикатором тих протестних настроїв, які існують зараз в Україні. Він закликав громадян виходити на вулиці й висловлювати громадянську позицію.