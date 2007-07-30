Віталій Ярема звинувачує керівництво міліції в підготовці до фальсифікацій

Колишній начальник Головного управління МВС в м. Києві генерал-лейтенант міліції Віталій ЯРЕМА звинувачує керівництво МВС у підготовці до фальсифікацій та використання адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії. Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України спростовує ці заяви.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в УНІАН В.ЯРЕМА, зокрема, заявив: “Я знаю, що ті одіозні фігури, які сьогодні працюють в керівництві МВС, будуть вживати всякі, в тому числі незаконні методи, для фальсифікації виборів, і особливо для використання адмінресурсу під час проведення передвиборчої кампанії”.

За його словами, вже сьогодні унеможливлюється робота частини міліцейського керівництва, яке не хоче миритися з такою політикою.

При цьому В.ЯРЕМА навів ряд прикладів. Зокрема, за його словами, “виписуються з міст проживання студенти навчальних закладів МВС і прописуються в гуртожитках міста Києва з метою мати контроль над виборчим процесом”, звільнені з посад керівники оперативних служб, які не погоджуються виконувати злочинні накази, – “керівник служби зовнішнього спостереження і керівник служби оперативно-технічних засобів”.

“В місті Києві ці керівники звільнені, не дивлячись на те, що вони мають величезний досвід роботи”, - підкреслив В.ЯРЕМА, додавши, що один з керівників оперативної служби був звільнений на підставі роздруківки його розмови телефоном з начальником Державної служби охорони Валерієм ГЕЛЕТЕЄМ.

Водночас, Департамент зв’язків з громадськістю МВС України розповсюдив заяву, в якій спростував ці заяви В.ЯРЕМИ.

Зокрема, ДЗГ МВС заявляє, що “відвертою неправдою є твердження про начебто прописку курсантів навчальних закладів МВС у гуртожитки столиці, а також про звільнення з посади якогось керівника міліції за телефонний дзвінок Валерію ГЕЛЕТЕЮ”.

Крім того, ДЗГ МВС “офіційно заявляє, що за інформацією Департаменту роботи з персоналом МВС протягом останнього півріччя звільнень керівників оперативних служб, зазначених у заяві В.ЯРЕМИ, ні в центральному апараті МВС, ні в ГУ МВС України в м. Києві не відбувалося”.

Департамент повідомляє, що МВС України за оприлюдненими В.ЯРЕМОЮ фактами, які начебто містять інформацію про злочини посадових осіб ОВС, на виконання статей КПК України проводить перевірку. Якщо наведені факти виявляться недостовірними, МВС звернеться до суду про притягнення громадянина В.ЯРЕМИ до відповідальності, йдеться в заяві Департаменту зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.