Договори оренди, у яких прописано продаж земель, визнають недійсними

Договори оренди, у яких прописано подальший продаж земель, стануть недійсними в цій частині. Про це в інтерв’ю газеті «Коментарі» (№42 за 4 листопада 2011 року) розповів голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО.

За його словами, Президент України, зокрема, поставив перед Генеральною прокуратурою завдання – виявити випадки продажу землі під час дії мораторію, і десятки, а то й сотні тисяч земельних ділянок, які були привласнені таким чином, повернути селянам.

«Я зустрічався з керівниками великих агрохолдингів, які висловилися за встановлення нижнього порогу вартості землі на рівні нормативно-грошової оцінки – зараз це близько 11,9 тис. грн., - сказав С.ТИМЧЕНКО. - Вони розуміють, що викупити землю як юрособи не зможуть, як іноземні компанії також, лише як фізособа. Купить олігарх свої 500 га, і що далі? До сотень тисяч гектарів, які сьогодні у кожного з них в оренді, дуже далеко».