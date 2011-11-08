Роман Ландік заявляє, що його намагалися отруїти

Обвинувачений у побитті дівчини депутат Луганської міської ради Роман ЛАНДІК заявив, що його намагалися отруїти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у перерві засідання Ленінського районного суду Луганська, який сьогодні почав попередній розгляд справи Р.ЛАНДІКА.

Сторони процесу подали суду 6 клопотань, одне з них - про зміну запобіжного заходу підсудному.

Попереднє слухання справи проходить у закритому режимі. За це висловилися обидві сторони процесу.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА згідно з ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив під вартою депутата Луганської міської ради Р.ЛАНДІКА до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.