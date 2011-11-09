Лідер кримського Руху про Фрейда, кнопкодавство і нав'язаного "губернатора"

Лідер кримської організації Народного руху України, депутат Верховної ради Криму (фракція "Курултай-Рух") Леонід ПІЛУНСЬКИЙ побачив у процесі призначення екс-міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів АРК ознаки втрати демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ПІЛУНСЬКИЙ заявив журналістам у Сімферополі.

"Навіть кілька чоловік обмовилися так, за Фрейдом, казали, що його (А.МОГИЛЬОВА) вже призначили, потім, щоправда, поправлялися. Ось це ось "призначили" - ми поволі відходимо від демократії, потрапляємо в ситуацію, коли нам призначають губернатора. Я вас вітаю всіх з новим губернатором", - сказав політик.

Він вважає, що у ВР Криму панує атмосфера "великого кнопкодавства".

"Нам кажуть, інший МОГИЛЬОВ до нас приїхав, ну, можливо, у такому разі потрібно залишити якийсь люфт для того, що вести якісь домовленості. Ось тому ми й не голосували", - зазначив Л.ПІЛУНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 7 листопада дав згоду на призначення А.МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів АРК, звільнивши його з посади глави МВС, яку той обіймав з березня минулого року.

Верховна рада Криму 8 листопада затвердила А.МОГИЛЬОВА прем'єром автономії голосами 76 із 80 депутатів, які брали участь у позачерговій сесії. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.