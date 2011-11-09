Грищенко запевняє, що Україна рухається до безвізового режиму з ЄС

Україна цього року завершує перший етап роботи щодо досягнення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

Про це заявив вчора в Донецьку на прес-конференції міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, відповідаючи на відповідне запитання УНІАН.

«Найголовніше, що ми знаємо і маємо план дій, щоб досягти безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Що це означає? Це означає, що ми погоджували цілу низку законодавчих актів, які необхідно прийняти для того, аби можна було створити нове підґрунтя для вирішення, зокрема, тактичних питань. І ми цього року завершуємо цей перший етап законодавчої роботи», - сказав міністр, додавши, що це стосується фактичних питань захисту персональних даних, яких до півтора десятка, тощо.

Другим етапом К.ГРИЩЕНКО назвав «створення інфраструктури, необхідної для технічного забезпечення прозорості цього процесу і для того, щоб уникнути можливості будь-яких зловживань».

«Це біометричні паспорти, це система зв`язку в режимі реального часу між правоохоронними, прикордонними, митними та іншими структурами, які задіяні в контролі за переміщенням людей між країнами ЄС та Україною», - сказав міністр.

Він наголосив, що «цей етап почнеться фактично з кінця цього року і залежить від наявності як ресурсів, так і ефективної роботи всіх цих структур разом для досягнення мети».

«Ми вважаємо, що повністю зможемо упродовж одного-двух років виконати більшість поставлених завдань. Це в рамках реального і можливого», - запевнив К.ГРИЩЕНКО.

Водночас він зазначив, що в цьому питанні існує якийсь третій елемент, пов`язаний з політичними процесами, що відбуваються в деяких європейських країнах.

«Є третій елемент, який виходить за рамки самого плану. Це політичні процеси в самих європейських країнах. У деяких з них існує, я вважаю, нераціональне побоювання у зв`язку з міграційними процесами», - пояснив міністр, але констатував, що серед українців, які виїжджають до Європи, з кожним роком все менше тих, хто порушує візовий режим, і відмовляють в отриманні дозволу на в`їзд буквально декільком відсоткам громадян України, про що свідчить статистика.

«Нам доведеться виконати серйозну роботу, щоб показати те, що є факт. А факт є тільки те, що кількість відмов, а всі відмови в отриманні візи небажані, зменшується з кожним роком. І є статистика того, скільки людей не порушують візовий режим. Практично у нас зводиться до декількох відсотків кількість тих, хто дозволяє собі ці порушення, внаслідок чого ми маємо такі відмови», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр наголосив, що результати спостереження за тим, для яких цілей українці використовують візи, свідчать, що для отримання безвізового режиму «немає жодних політичних і не повинно бути й психологічних причин, щоб найближчим часом, лише через кілька років, ми не вийшли на цей результат».

Уточнюючи, чи впливають якось на запровадження безвізового режиму політичні процеси, що відбуваються в Україні, К.ГРИЩЕНКО відповів: «Ми не відчуваємо жодного особливого впливу. Оскільки, в принципі, із самого початку було розуміння того, що головне – це забезпечити мобільність для громадян України так само, як вона забезпечена для громадян Європейського Союзу, якщо вони хочуть подорожувати в нашу державу. Це проголошено всіма і стосується всіх рядових і нерядових громадян».